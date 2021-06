Gramado traiçoeiro ajuda e Juventude derrota Flamengo

A chuva que caiu nos últimos dias em Caxias do Sul acabou sendo determinante para a vitória do Juventude sobre o Flamengo por 1 a 0, na manhã neste domingo (27), na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma poça de água no gramado do estádio Alfredo Jaconi facilitou o trabalho dos donos da casa, que marcaram com Matheus Peixoto no primeiro tempo. Com o resultado, ambas as equipes possuem nove pontos na tabela. O Rubro-Negro, com mais vitórias, aparece à frente, em oitavo lugar. Já o Juventude é o décimo. O Flamengo fez apenas cinco jogos na competição até agora, já que teve duas partidas adiadas.

53/2º | Juventude 1x0 Flamengo



VITÓRIA JACONERA! NA RAÇA ALVIVERDE, NA UNIÃO DO GRUPO! Juventude bate o Flamengo por 1 a 0, com gol do artilheiro Matheus Peixoto no Jaconi



📸 Arthur Dallegrave/ECJuventude#VamoJaconero #BrasilOlhaOJuventudeTchê #JUVxFLA pic.twitter.com/CBdDeNKaIn — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 27, 2021

Desde o começo, era possível perceber que o gramado do Alfredo Jaconi, castigado pelas chuvas, seria um empecilho para um bom futebol. Havia muitas poças de água. Uma delas foi decisiva para o único gol do duelo. Aos 25 minutos, o lateral-direito Matheuzinho tentou um recuo para Gustavo Henrique, mas a bola rasteira acabou parando em cima da poça. Matheus Peixoto sequer precisou dominar. Ele chutou de primeira e estufou as redes do goleiro Diego Alves.

Menos habituado a jogar nestas condições, o Flamengo, atual bicampeão brasileiro, demorou a se encontrar na partida. No segundo tempo, a equipe conseguiu enfim levar mais perigo ao gol defendido por Marcelo Carné. Bruno Henrique acertou a trave, Filipe Luís e Rodrigo Muniz criaram boas chances e o atacante Pedro passou muito perto com um chute rasteiro da entrada da área.

O Juventude, no entanto, conseguiu se segurar e garantir o triunfo por 1 a 0. Depois de não vencer nas primeiras quatro rodadas da competição, o time gaúcho, que retornou à primeira divisão neste ano, emendou três jogos sem perder, com duas vitórias.

Seguimos 🇳🇬



Com frio ❄

Com chuva 🌧

Com a alma Jaconera 🟢⚪



📷 Arthur Dallegrave/ECJuventude #VamoJaconero #BrasilOlhaOJuventudeTchê pic.twitter.com/VJK5Fulhd8 — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 27, 2021

Na próxima rodada, a equipe dirigida por Marquinhos Santos faz o clássico local contra o Grêmio, também no Alfredo Jaconi, na quarta-feira (30). Já os comandados de Rogério Ceni entram em campo apenas no dia seguinte. O Flamengo visita o Cuiabá na Arena Pantanal.