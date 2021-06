Brasileiro Feminino define último classificado e mais dois rebaixados

Duas equipes brigando por um lugar nas quartas de final e quatro buscando fugir do rebaixamento. É este o cenário da última rodada da primeira fase da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que terá todos os jogos nesta quinta-feira (24), começando às 15h (horário de Brasília).

A tabela atualizada pra vocês! A disputa pela classificação tá acirrada, né?#BrasileirãoFemininoNeoenergia 🇧🇷 pic.twitter.com/fyXIuckDCi — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 21, 2021

Em cima, a disputa envolve Avaí/Kindermann e Flamengo. Na oitava posição, as Leoas Avaianas, atuais vice-campeãs, têm 20 pontos e visitam o líder Corinthians no Parque São Jorge, em São Paulo. Em nono, as Rubro-Negras, com 18 pontos, enfrentam a já classificada Ferroviária, sétima colocada, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).

Às cariocas, além de ganhar, é preciso que as catarinenses percam. Em caso de empate do Avaí/Kindermann, mesmo que o Flamengo vença e os times se igualem em pontos (21), as Leoas levariam a vaga porque teriam um triunfo a mais que as rivais.

“A preparação foi mais para ajustar os erros cometidos e a expectativa é alta, obviamente, depois de termos vencido o último jogo, o que era super importante para chegarmos a esse jogo com a Ferroviária [com chances de classificação]. O grupo está confiante. Vamos para vencer, porque precisamos disto para nos classificarmos”, disse à Agência Brasil a meia rubro-negra Ana Carla, autora do gol da vitória do Flamengo sobre o próprio Avaí/Kindermann na rodada passada, por 1 a 0, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

Gávea. Falta na entrada da área. Cobrança da camisa 10. Aos 43. O resto é história... #MeninasDaGávea #VamosFlamengo pic.twitter.com/Yz6R0dqUf8 — Time Flamengo (@TimeFlamengo) June 19, 2021

Na outra ponta, São José e Botafogo terão a última chance para saírem da zona de descenso, enquanto Minas Brasília e Cruzeiro precisam de um esforço final para continuarem fora dela. As joseenses, que ocupam o 14º lugar com os mesmos dez pontos das Gloriosas (que estão em 13º, abrindo o Z4), mas são superadas no saldo de gols, enfrentam o vice-lanterna e já rebaixado Napoli-SC no Centro de Treinamento Água Amarela, em Chapecó (SC). Tricampeão da Libertadores e campeão mundial em 2014, o clube paulista tenta evitar uma queda inédita.

Nesta quinta-feira, as Meninas da Águia enfrentam o Napoli, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 15h, no CT Água Amarela, em Chapecó-SC. A partida terá transmissão da CBF TV. Contamos com a torcida de vocês! VAAAAAAAI, SÃO JOSÉ#VaiSãoJosé pic.twitter.com/dB6siEEUuC — São José Futebol Feminino (@saojoseecfem) June 22, 2021

“O emocional será essencial, ainda mais sabendo que é a última rodada. Tivemos um crescimento muito grande depois do jogo contra o Corinthians, onde, infelizmente, sofremos muito [derrota por 8 a 2, em casa, na sétima rodada]. Crescemos dentro e fora do campo. A equipe está bem equilibrada e sabendo o que precisa fazer. Não existe outra a não ser a postura de vencer. Sabemos que o São José é uma equipe tradicional e vamos fazer de tudo para mantê-la onde ela merece estar”, afirmou a zagueira e capitã Bruna Amarante.

Os concorrentes na luta contra o rebaixamento têm rivais do G8. O Botafogo enfrenta o Grêmio (sexto colocado) no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). O Minas Brasília, primeiro time fora do Z4 (12º), com 11 pontos, recebe o vice-líder Palmeiras no Abadião, em Ceilândia (DF). Já o Cruzeiro (11º) encara o Santos (terceiro) na Vila Belmiro, em Santos (SP). As cariocas, tal qual o São José, têm de vencer e torcer por tropeços dos rivais diretos. As brasilienses e as Cabulosas dependem de si para escapar. Além do Napoli, o lanterna Bahia também já tem a queda decretada à Série A2 (segunda divisão).

Quinta-feira é dia de jogo decisivo. Vamos jogar juntos e buscar a nossa permanência no Brasileirão A1! Vamos, Gloriosas! 🔥⭐️



⚽️ Grêmio x Botafogo

🕖 15h

🏟 CT Hélio Dourado

📺 CBF TV/ Eleven Sports pic.twitter.com/AwomkwJR6H — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) June 22, 2021

O calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê que duelos de ida e volta pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, respectivamente, nos dias 15 e 22 de agosto, após a Olimpíada de Tóquio (Japão). Os quatro times mais bem colocados na primeira fase têm a vantagem de fazerem a segunda partida como mandantes.