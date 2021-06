Cristiane lidera Santos e complica Botafogo no Brasileiro Feminino

Um dia após ficar fora da convocação da técnica Pia Sundhage para a Olimpíada de Tóquio (Japão), Cristiane brilhou na vitória do Santos sobre o Botafogo por 3 a 2, neste sábado (19), pela 14ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Maior artilheira do torneio olímpico de futebol (entre homens e mulheres), a atacante balançou as redes duas vezes e ainda deu uma assistência no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

A MÃE TÁ 🔛🤪



CRISTIANE NO #BOTxSAN

⚽️ 2 GOLS

➡️⚽️ 1 ASSISTÊNCIA



AVISA! pic.twitter.com/SSy8Kvwb9Z — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 19, 2021

Já garantidas no mata-mata, as santistas ocupam o terceiro lugar, com 27 pontos, na briga para assegurarem um lugar entre os quatro primeiros e poderem decidir em casa o confronto das quartas de final. As Gloriosas, com dez pontos, aparecem na 12ª posição, uma a frente da zona de rebaixamento, mas podem encerrar a rodada no Z4 se o Cruzeiro derrotar o Bahia neste domingo (20), às 17h (horário de Brasília), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte.

O Santos saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo, em pênalti cometido pela atacante Brenda, por mão na bola na grande área. Cristiane bateu e converteu. As Sereias seguiram com mais presença ofensiva e ampliaram aos 38. A goleira Rubi saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Cristiane. A camisa 11 invadiu a área e marcou o segundo dela.

Na etapa final, a partida ficou aberta. Aos sete minutos, a lateral Bruninha derrubou a atacante Kamilla na área. A zagueira Karen cobrou a penalidade e descontou para o Botafogo. Aos 31, Cristiane lançou Sole Jaimes na área. A atacante argentina dominou e chutou na saída de Rubi, fazendo o terceiro do Santos. Aos 38, a atacante Kélen recebeu nas costas da zaga paulista e bateu no canto da goleira Camila, marcando o segundo das Gloriosas, que pressionaram, sem êxito, atrás do empate.

Os jogos pela última rodada da primeira fase do Brasileiro ocorrem nesta quinta-feira (24), às 15h. O Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro, em Santos (SP), enquanto o Botafogo faz um duelo de vida ou morte contra o já classificado Grêmio no Vieirão, em Cerâmica (RS).