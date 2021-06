Campinense sai na frente do Sousa pela final do Campeonato Paraibano

O Campinense saiu na frente do Sousa na decisão do Campeonato Paraibano de 2021. Nesta quinta-feira (17), a Raposa derrotou o Dinossauro por 1 a 0 no Amigão, em Campina Grande (PB). O jogo de volta da final será neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Marizão, em Sousa (PB).

O empate basta para o Rubro-Negro paraibano conquistar o 21° título estadual da história. O Sousa tem que ganhar por dois gols de diferença para ficar com a taça pela terceira vez. Caso o Dino vença por um gol de saldo, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Depois de uma etapa inicial de poucas emoções, o Campinense quase abriu o placar antes mesmo do primeiro minuto do segundo tempo, mas o goleiro Ricardo salvou a finalização no ângulo do atacante Matheus Regis. Aos 19 minutos, o Sousa respondeu em cabeçada do atacante Rodrigo Poty, que o goleiro Mauro Iguatu salvou no reflexo.

Em um duelo tão equilibrado, o gol acabou saindo em uma falha defensiva dos visitantes. Aos 36 minutos, a zaga do Sousa entregou a bola nos pés de Marcos Nunes. O atacante invadiu a área pela direita e rolou na saída de Ricardo para o meia Edinho Corrêa completar para o gol vazio e dar a vitória à Raposa.

Por conta da final, o duelo entre Sousa e Campinense pela Série D do Campeonato Brasileiro, que seria neste fim de semana, foi adiado para quarta-feira (23), às 16h, no Marizão. As equipes integram o Grupo 3. Após duas rodadas, a Raposa soma quatro pontos e ocupa o segundo lugar, enquanto o Dinossauro aparece em quinto, com três pontos.