City está disposto a gastar para substituir Agüero, diz presidente

O Manchester City investirá na janela de transferência para encontrar um substituto para o atacante Sergio Agüero e também melhorar a qualidade geral do time, disse o presidente do clube inglês, Khaldoon Al Mubarak.

Agüero, integrante da seleção da Argentina e maior artilheiro da história do City com seus 260 gols, vai migrar para o Barcelona em julho, depois que seu contrato com o City vencer.

"Perdemos a lenda muito importante que é Sergio Agüero", disse Al Mubarak no site do clube na terça-feira. "É um lugar muito difícil de se ocupar, mas tenho confiança de que encontraremos o jogador certo para preencher este lugar", afirmou. "Há outras áreas dentro do grupo, dentro do time que, obviamente, precisam de investimento. Não muitas. Não se trata de números, trata-se de qualidade". "Uma das coisas que aprendi com os anos é que é preciso trazer talentos para o time constantemente, renová-lo, e particularmente quando se está em um nível alto e se está no topo".

O City conquistou seu terceiro título inglês em quatro anos nesta temporada, quando terminou 12 pontos à frente do rival Manchester United, mas perdeu para o Chelsea na final da Liga dos Campeões.

Al Mubarak disse que o City, que também venceu a Copa da Liga Inglesa, não se acomodará com o sucesso doméstico.