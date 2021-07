Com gol de Chay, Botafogo vence Vitória e se recupera na Série B

O Botafogo bateu o Vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (30) em partida válida pela 8ª rodada da Série B. O resultado do jogo disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, deixou o Alvinegro no 7º lugar com 11 pontos. Além disso, o time voltou a vencer após uma sequência de duas derrotas e um empate. Dentro da zona de rebaixamento, o Vitória é apenas o 18º com seis pontos, tendo apenas uma vitória em oito jogos.

DEU FOGÃO!🔥⚽️



Com gol de Chay, Botafogo triunfa sobre o Vitória por 1 a 0. PRA CIMAAAAAAAAAAA! #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/ObQItUi1Sr — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 1, 2021

O gol do jogo foi marcado pelo meia Chay, aos 20 minutos da segunda etapa. E surgiu em um lance que gerou algumas dúvidas se o atleta tentou cruzar ou finalizar no gol. O certo é que o jogador, posicionado bem aberto na direita, bateu em direção à área e a bola foi em direção ao gol e acabou encobrindo o goleiro Ronaldo.

No sábado (3), o Botafogo vai até Florianópolis para enfrentar o Avaí, já o Vitória recebe o Goiás em Goiânia no mesmo dia.