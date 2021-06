Copa América: seleção chega ao Rio de Janeiro para jogo contra Peru

A seleção brasileira chegou ao Rio e Janeiro no final da tarde desta segunda-feira (14) para se preparar para o jogo contra o Peru, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. A equipe comandada pelo técnico Tite ficará concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Já estamos no Rio de Janeiro! A #SeleçãoBrasileira chegou em solo carioca para se preparar para a segunda rodada da CONMEBOL @CopaAmerica. O próximo desafio será na quinta-feira (17), às 21h, no Nilton Santos. #VibraOContinente pic.twitter.com/TYyGAD4t6g — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 14, 2021

Antes de seguir para o Rio de Janeiro, os jogadores que não foram titulares na vitória de 3 a 0 sobre a Venezuela, no último domino (13) em Brasília pela estreia na competição continental, treinaram no estádio Defelê.

Já os titulares no triunfo sobre os venezuelanos fizeram um trabalho de recuperação física. A expectativa é que o grupo inteiro participe das atividades da próxima terça-feira.

O dia começou cedo pra quem não foi titular ontem. Se liga nessa roda de bobinho que rolou no treino da #SeleçãoBrasileira na manhã desta segunda. pic.twitter.com/vUNSAmCxcJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 14, 2021

O Brasil volta a campo na próxima quinta-feira (17), quando mede forças com a seleção do Peru no estádio Nilton Santos, a partir das 21h (horário de Brasília). A seleção brasileira lidera o Grupo B da competição com três pontos, já os peruanos (que ainda não estrearam na Copa América) aparecem na terceira posição, sem ponto algum.