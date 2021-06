Copa América: Tite chama Léo Ortiz para substituir Felipe

O zagueiro Léo Ortiz, de 25 anos, do Bragantino, foi convocado pelo técnico Tite para substituir Felipe, cortado por lesão da Copa América. É a primeira vez que o jogador ganha uma chance na seleção brasileira. Ortiz vem se destacando pelo time que lidera o Campeonato Brasileiro de 2021.

O zagueiro @33leortiz, do @RedBullBraga, vai representar a #SeleçãoBrasileira principal pela primeira vez na carreira. Ele foi convocado para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid. Parabéns pela convocação! 👏🇧🇷



📸: Vinícios Oliveira/Red Bull Bragantino pic.twitter.com/o1AJ5IF2Pu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

A lesão sofrida por Felipe, jogador do Atlético de Madrid (Espanha), aconteceu no dia 16, véspera da partida contra o Peru, vencida pelo Brasil por 4 a 0. Um exame de imagem feito no dia seguinte constatou uma lesão parcial no ligamento colateral externo do joelho direito. A comissão optou por não realizar o corte do atleta imediatamente, e ele começou um tratamento. Porém, após nova ressonância feita na quinta-feira (24), a decisão tomada foi de substituir Felipe, já que não haveria tempo suficiente para a recuperação para disputar o restante da competição. O Brasil já está classificado para as quartas de final da competição, que termina no dia 10 de julho.

Felipe não chegou a entrar em campo pelo torneio, pois Tite utilizou apenas os zagueiros Éder Militão, Thiago Silva e Marquinhos. Léo Ortiz chegará para compor o elenco da seleção. Além do Bragantino, pelo qual recentemente completou 100 partidas disputadas, o zagueiro defendeu as camisas do Internacional (onde foi revelado) e do Sport.