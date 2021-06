Copa do Brasil: Vitória supera Inter no Beira-Rio e avança às oitavas

Nesta quinta-feira (10), o Vitória derrotou o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 3 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão havia perdido o jogo de ida, há uma semana, por 1 a 0 e precisava ganhar por, pelo menos, dois gols de diferença. Exatamente o que os comandados do recém-contratado técnico Ramon Menezes atingiram. O adversário dos baianos na próxima fase será definido por sorteio.

O primeiro tempo foi dominado pelo Inter, que soube usar a velocidade para atacar o Vitória. Faltou pontaria, porém, nas tentativas dos meias Taison, aos 12, e Patrick, aos 13 minutos, em contra-ataques puxados pelos laterais Moisés e Renzo Saravia. Quando o Colorado encaixou a mira, o goleiro Lucas Arcanjo brilhou, salvando duas finalizações do atacante Yuri Alberto e uma de Taison, entre os 36 e 37 minutos. O Rubro-Negro só assustou aos 35, em chute sem ângulo do atacante Ygor Catatau, que parou na trave. Poste que, aos 45 minutos, salvou os baianos em cobrança de falta de Moisés. Os gols perdidos fariam falta aos gaúchos.

O Inter manteve a postura agressiva na volta do intervalo e logo aos três minutos obrigou Lucas Arcanjo a trabalhar novamente, em cabeçada do atacante Thiago Galhardo. Dois minutos depois, no entanto, o zagueiro Pedro Henrique levou o segundo amarelo e deixou os anfitriões com um homem a menos. Para complicar, aos 24 minutos, o Vitória abriu o placar com Samuel, aproveitando o rebote de um chute no travessão do também atacante Dinei.

O duelo ganhou emoção. Aos 32, o zagueiro Victor Cuesta ajeitou a bola, na sequência de uma falta batida por Edenilson, para o também volante Johnny empatar. No lance seguinte, o meia Eduardo arriscou da intermediária e marcou um golaço, recolocando o Vitória à frente. Aos 39, o lateral Raul Prata cruzou na direita e o atacante Guilherme Santos, de cabeça, fez o terceiro dos baianos, que passaram a ter a vantagem no placar agregado. Abatido, o Inter pouco fez para diminuir o prejuízo e ainda teve o atacante Boschilia expulso nos acréscimos.

Deu @FortalezaEC no Clássico-Rei! 🦁👑



O Leão do Pici vai as #OitavasDeFinal! 👊



📸 Staff Images#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/EiewP2qCjK — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 11, 2021

Ainda nesta quinta-feira, o Fortaleza levou a melhor no Clássico-Rei que decidiu outra das vagas às oitavas de final. O Leão do Pici atropelou o Ceará por 3 a 0 na Arena Castelão, na capital cearense, após o empate por 1 a 1 na quarta-feira passada (2), no duelo de ida. Os tricolores também conhecerão o próximo adversário por sorteio.

A primeira boa chance foi do Vozão, em cabeçada do zagueiro Klaus, depois de escanteio batido pelo meia Vina. Daí em diante, só deu Fortaleza. Aos 20 minutos, o volante Felipe ficou com a sobra de uma cobrança de falta na área e abriu o placar. Aos 44, o zagueiro Charles errou no recuo de bola para o goleiro Richard e o atacante David aproveitou para ampliar. Na etapa final, aos 21, o lateral Yago Pikachu encontrou David na área e o camisa 17 não perdoou, assinalando o segundo gol dele na partida e garantindo a sétima vitória (em nove jogos) do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando tricolor.