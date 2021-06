Diego Aguirre volta ao comando técnico do Internacional após seis anos

Diego Aguirre está de volta ao Internacional. O técnico uruguaio foi anunciado neste sábado (19) pelo Colorado como o substituto do espanhol Miguel Angel Ramirez, demitido no último dia 11. Segundo o clube, o treinador assinou contrato até dezembro de 2022.

Fala, Aguirre! Nosso novo treinador manda um recado para a torcida colorada! 🇦🇹🇺🇾 #VamoInter pic.twitter.com/vV35BfY9xJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 19, 2021

Será a segunda passagem de Aguirre pelo Inter. Na primeira, em 2015, ele dirigiu a equipe por 50 partidas, com 25 vitórias, 15 empates e dez derrotas. Na ocasião, foi campeão gaúcho e chegou à semifinal da Libertadores, superado pelo Tigres (México). Na campanha sul-americana, teve 100% de aproveitamento nas partidas realizadas no Beira-Rio, em Porto Alegre. Entre 1988 e 1989, o uruguaio defendeu o Colorado como jogador.

"Felicidade e orgulho de representar essa camisa mais uma vez. Como jogador e treinador ganhamos grandes jogos e ficou o sentimento que essa história deve continuar", destacou o treinador, em vídeo divulgado pelo Inter no Twitter.

O auxiliar Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares integram a comissão técnica de Aguirre, que trabalhou pela última vez no Brasil em 2018, no São Paulo. A coordenação de preparação física fica a cargo de Paulo Paixão, que inicia a terceira passagem pelo time gaúcho. Profissional que integrou a comissão das seleções brasileiras campeãs mundiais em 1994 e 2002, Paixão esteve no Colorado entre 2005 e 2006 (com os técnicos Muricy Ramalho e Abel Braga) e em 2013 (com Dunga).