Etiene Medeiros celebra vaga em Tóquio no revezamento 4x100 livre

Dando prosseguimento a intensa rotina às vésperas da segunda edição olímpica, a nadadora Etiene Medeiros toma, nesta terça-feira (8), a segunda dose da vacina contra a covid-19. A imunização vai ocorrer ainda em clima de festa para a atleta. Já que, no final de semana passado, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) confirmou a classificação da equipe do revezamento 4x100m livre feminino para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a pernambucana está na equipe ao lado de Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Larissa Oliveira. "Confirmou-se a classificação, e isso me deixa muito mais tranquila. Depois da seletiva tivemos esse tempo esperando a repescagem terminar e assim confirmar a vaga, por conta de algumas competições principais que ainda estavam por acontecer. Agora, carimbamos a vaga e tenho mais uma oportunidade de nadar bem nesta competição", comenta Etiene, atleta do Sesi-SP, aos assessores de imprensa.

"Eu vejo os Jogos Olímpicos como um momento de esperança para o mundo. De trazer alegria, de uma certa forma, para a população toda. Para mim, é uma grande oportunidade. Nadar a segunda Olimpíada da minha carreira, é uma gratidão imensa", acrescentou a atleta.

CONFIRMADOS! ✅



Os revezamentos 4x100m livre feminino e 4x100m medley misto do Brasil foram confirmados pela Fina para os Jogos de Tóquio! 🇧🇷➡🇯🇵



Veja tudo aqui: https://t.co/Uk4RP1AH6z



📷: @satirosodre#NatacaoRumoAToquio #NatacaoNasOlimpiadas #Tokyo2020 pic.twitter.com/g71UD2YO2F — CBDA (@CBDAoficial) June 5, 2021

O quarteto feminino dos 4x100m livre se garantiu na Olimpíada através da repescagem mundial de revezamentos, encerrada no último dia 31 de maio, terminando na quarta colocação, com o tempo de 3m38s59. Agora, a seleção brasileira da modalidade tem 23 convocados.

A programação visando Tóquio tem neste mês de junho a viagem para Europa no próximo dia 20, quando Etiene embarca para Roma, na Itália, para o Torneio Internacional de Natação Sette Colli. Em seguida, ela viaja para Rio Maior, em Portugal, onde fará um training camp na cidade portuguesa. A previsão de viagem para o Japão é no dia 12 de julho, quando começa o período de aclimatação, até seguir para a Vila Olímpica no dia 19.