Euro: alemães erguem bandeiras do arco-íris em partida contra Hungria

Um manifestante agitando uma bandeira do arco-íris invadiu o campo antes do confronto da Euro 2020 entre Alemanha e Hungria, nesta quarta-feira (23), em Munique, e torcedores dentro e fora do estádio carregaram faixas semelhantes para demonstrar apoio aos direitos LGBTQ.

O prefeito de Munique queria que o estádio da cidade fosse iluminado com as cores do arco-íris para a partida em protesto contra uma nova lei na Hungria que proíbe materiais escolares considerados como formas de "promover" a homossexualidade e a mudança de gênero, e que restringe a mídia de mostrar tal conteúdo em programas acessíveis a crianças e adolescentes.

A Uefa rejeitou o pedido, mas isso não impediu que torcedores levassem as bandeiras ao estádio e que voluntários as distribuíssem para quem entrava na arena.

Enquanto a equipe de segurança conduzia o invasor para fora do campo, vários torcedores acenaram as bandeiras em apoio e aplaudiram.

Muitos trabalhadores do transporte público e outros ao redor da cidade carregaram bandeiras para mostrar suas opiniões sobre o assunto, enquanto uma turbina eólica fora do estádio foi iluminada com as cores do arco-íris.