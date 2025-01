Israel quer lista de reféns para seguir com cessar-fogo em Gaza

Israel não dará continuidade ao cessar-fogo em Gaza até receber uma lista dos 33 reféns que serão libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu neste sábado (18).

"Não avançaremos com o acordo até recebermos a lista dos reféns que serão libertados, conforme combinado. Israel não tolerará violações do acordo. A responsabilidade exclusiva é do Hamas", disse Netanyahu em um comunicado.

Netanyahu disse ainda que Israel tem o direito de reiniciar os combates caso o acordo não seja cumprido em todas suas fases.

O acordo de cessar-fogo está previsto para começar neste domingo (19) e envolve a liberação de reféns e prisioneiros de ambos os lados. No comunicado, Netanyahu afirmou que o acordo foi feito em cooperação com os Estados Unidos.

A aprovação do acordo só aconteceu na sexta-feira (17), mas poucas horas antes de vigorar, os ataques à Gaza prosseguiram. Conforme o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, os bombardeios israelenses deixaram 88 mortos.

Pelos termos do acordo, 98 reféns israelenses em poder do Hamas seriam trocados por cerca de 1.100 prisioneiros palestinos. A ultradireita religiosa em Israel critica o acordo porque, segundo seus membros, cerca de 30 prisioneiros palestinos cumprem prisão perpétua por assassinarem judeus e a soltura deles poderia colocar em risco a segurança nacional.

