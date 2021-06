Eurocopa: Espanha e Suécia empatam em 0 a 0

A seleção espanhola dominou grande parte de sua partida de estreia no Grupo E da Eurocopa contra a Suécia, nesta segunda-feira (14), mas teve que se contentar com um empate por 0 a 0.

⏰ RESULT ⏰



🇪🇸 Morata fires wide; Gerard Moreno denied

🇸🇪 Berg scoops over from close range; Isak effort deflected off upright



🤔 Fair result?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Com mais posse de bola, a Espanha teve boa chance com o atacante Álvaro Morata no primeiro tempo, mas foram os suecos que chegaram mais perto de marcar com uma finalização de Alexander Isak que foi na trave antes do intervalo.

No segundo tempo os suecos intensificaram a marcação contra uma Espanha que não conseguiu chegar ao gol diante da sólida defesa adversária.

A Suécia enfrenta na próxima sexta-feira (18) a líder do grupo, Eslováquia, que derrotou a Polônia por 2 a 1 nesta segunda, enquanto os poloneses seguem para Sevilha, onde medem forças com a Espanha.

🗒️ Škriniar strike proves the difference in Saint Petersburg...#EUR02020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Outra equipe a triunfar foi a República Tcheca, que, em partida realizada em Hampden Park, em Glasgow, derrotou a Escócia por 2 a 0. O destaque da partida foi o camisa 10 Schick, que marcou os dois gols da partida, um deles com um chute do meio do campo. Um golaço.

Com o triunfo, a República Tcheca lidera o Grupo D com três pontos, a mesma pontuação da Inglaterra, que superou a Croácia por 1 a 0 no último domingo (13).

⏰ RESULT ⏰



🤯 Patrik Schick scores twice, including THAT second-half stunner ⚽️⚽️



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland suffer defeat in first EURO finals game in 25 years

🇨🇿 Czech Republic open campaign in style



🤔 Fair result?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

* Com informações da agência de notícias Reuters.