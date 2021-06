Flamengo e Coritiba decidem última vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Flamengo e Coritiba sem enfrentam nesta quarta-feira (16) pela última vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta da Terceira Fase começa às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A cobertura esportiva tem início às 21h, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Coritiba, no Maracanã, no jogo de volta da Terceira Fase. Vamos com tudo em busca da classificação! #FLAxCFC #VamosFlamengo pic.twitter.com/XVVhZjGp2b — Flamengo (@Flamengo) June 16, 2021

O Rubro-Negro depende apenas de um empate para avançar, já que venceu a primeira partida, por 1 a 0, em Curitiba. Já os paranaenses só se classificam esta noite se ganharem por dois gols de vantagem. Caso triunfem por um gol de diferença, a vaga nas oitavas será definida nas penalidades.

Além da vitória no primeiro jogo, o Flamengo vive melhor fase em relação ao adversário. O clube carioca soma 15 jogos de invencibilidade na temporada de 2021: são dez vitórias e cinco empates. A última vez que os rubro-negros foram derrotados foi em 15 de abril. Na ocasião, o Vasco levou a melhor sobre o rival por 3 a 1 no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Carioca.

Além disso, o Flamengo vem acumulando taças no ano, tendo em vista que no primeiro semestre já gritou campeão na Supercopa do Brasil e no Estadual. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro venceu nas duas rodadas que entrou em campo, contra o Palmeiras e América Mineiro.

Do outro lado, o Coxa começou a Série B do Brasileirão de forma irregular, com uma vitória (Avaí), um empate (Londrina) e uma derrota (Botafogo). Já no Campeonato Paranaense o time do Alto da Glória decepcionou, pois sequer passou para as quartas de final.

Na Copa do Brasil, a equipe alviverde chegou à terceira fase após eliminar o Juventude Samas-MA (2 a 0) e o Operário-PR (3 a 2).