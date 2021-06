Mesmo com desfalques, Flamengo bate América-MG no Maracanã

O Flamengo recebeu o América Mineiro no Maracanã, na tarde deste domingo (13), e conseguiu a segunda vitória em dois jogos no Campeonato Brasileiro deste ano. O Rubro-Negro fez 2 a 0 no América Mineiro. Os gols foram marcados pelos atacantes Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. O atual bicampeão nacional ocupa, até o momento, a 3ª posição. Enquanto isso, o América, com zero pontos, é o antepenúltimo colocado.

Mesmo atuando com várias desfalques, o Flamengo dominou a partida. Logo no começo do jogo, aos quatro minutos, já teve um pênalti marcado a seu favor. Mas o lance acabou anulado pela arbitragem com auxílio do VAR, por impedimento do atacante Bruno Henrique. Aos 18, Vitinho cobrou escanteiro e Bruno Henrique cabeceou para boa defesa de Matheus Cavichioli. Aos 23, saiu o primeiro gol. Vitinho roubou a bola, tocou para Bruno Henrique. O camisa 27 tabelou com Vitinho e, cara a cara com o goleiro adversário, só mandou para o fundo das redes. Aos 46, Filipe Luís cruzou da esquerda, Bruno Henrique furou e o jovem Rodrigo Muniz bateu. A bola explodiu na zaga.

Na abertura da segunda etapa, aos três minutos, Rodrigo Muniz escorou para Bruno Henrique que, por muito pouco, não alcançou a bola para marcar o segundo. Aos seis, Gerson mandou para fora no rebote do goleiro americano. Até que, aos 21, nasceu o segundo gol flamenguista. Rodrigo Muniz recebeu na entrada da área. Fez boa jogada e fechou o placar. Aos 33, teve um bola na trave em um belo chute do meia Gerson. Mas o placar ficou mesmo em 2 a 0.

A próxima partida do Flamengo será na quarta-feira (16), às 21h30, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, no Maracanã. Será o jogo de volta. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0. Pelo Brasileiro, o time volta a jogar no sábado (19) contra o Bragantino também no Maracanã. Já o América, pelo Brasileiro, tem pela frente o Palmeiras no domingo (20), em São Paulo.