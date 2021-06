Fórmula 1: Charles Leclerc conquista pole no GP do Azerbaijão

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu neste sábado (5) a pole position de maneira surpreendente para o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Azerbaijão, em um treino classificatório cheio de batidas e quatro paralisações com bandeiras vermelhas.

ANOTHER POLE!!!! Crazy session but we'll take that 👊 pic.twitter.com/8eGHfHCnCw — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 5, 2021

O heptacampeão mundial da Mercedes Lewis Hamilton o acompanhará na primeira fileira do grid, com o líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, da Red Bull, largando em terceiro lugar.

“O treino classificatório foi simplesmente estúpido, para ser honesto”, disse o piloto holandês, que tem quatro pontos de vantagem para Hamilton, após cinco corridas.

Foi a segunda pole position seguida de Leclerc e mais uma vez resultou de uma sessão final interrompida precocemente pelo carro vermelho acertando as barreiras de proteção.

Correndo em casa, em Monaco, há duas semanas, Leclerc fez a volta mais rápida e bateu. Em Baku, foi um acidente envolvendo seu companheiro Carlos Sainz que levou ao fim da ação na pista.

Leclerc deve parte do seu tempo de 1min41s218 a Hamilton, cujo carro lhe emprestou um forte “reboque” aerodinâmico na longa reta.

“Acho que teríamos ficado com a pole, ou nas proximidades dela, mesmo sem o vácuo [de Hamilton], então é um dia bom. Eu não esperava ser tão competitivo como fomos”, disse o monegasco.

“Acho que será difícil manter esses dois atrás de mim”, acrescentou, em relação aos líderes do campeonato.