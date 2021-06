Globo empata com ABC e conquista título potiguar pela primeira vez

Com cerca de 73 mil habitantes, o município de Ceará-Mirim (RN), a cerca de 30 quilômetros de Natal, é a casa do campeão potiguar de 2021. Nesta quarta-feira (23), o Globo Futebol Clube segurou o empate por 1 a 1 com o ABC no Frasqueirão e comemorou o título estadual pela primeira vez em apenas nove anos de história. A Águia se beneficiou da vitória por 2 a 1 na partida de ida, há uma semana, no Barretão.

Sem dois titulares (o goleiro Pedro Paulo e o atacante Clayton) e até preparadores físicos infectados pelo novo coronavírus (covid-19) o Globo conteve a pressão abecedista e saiu na frente aos 20 minutos. Pela direita, o atacante Erick Varão lançou Negueba na área. O meia esperou a bola quicar e chutou cruzado para abrir o placar.

O ABC teve a chance do empate aos 28 minutos, em pênalti de Negueba em cima do atacante Levi. O experiente atacante Éderson, de 32 anos, cobrou, mas parou no jovem goleiro Luiz Henrique, de 19 anos, que espalmou para escanteio. O atacante Claudinho bateu o tiro de canto e o zagueiro Helitão, de cabeça, deixou tudo igual. O Alvinegro pressionou atrás da virada, que não veio.

Foi a terceira vez que o Globo chegou à final potiguar. Em 2014 e em 2017 foi superado, respectivamente, por América-RN e por ABC.

O Alvinegro volta a campo neste domingo (27), no Frasqueirão, às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o Atlético-CE pela quarta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Globo não está envolvido na competição nacional.