Herói da Bélgica com golaço, Thorgen Hazard sai da sombra do irmão

Thorgen Hazard finalmente saiu da sombra do irmão Eden ao garantir a vitória da seleção da Bélgica sobre Portugal em Sevilha, neste domingo (27), e uma vaga nas quartas de final da Eurocopa.

O meia do time alemão Borussia Dortmund bateu com efeito de fora da área e a bola girou para a esquerda e depois para a direita no ar antes de cair na rede dos atuais campeões europeus.

O primeiro a parabenizá-lo foi o capitão belga e seu irmão mais velho, Eden, cuja exibição contrastava com a do irmão quando teve que deixar o campo antes do final do jogo com a suspeita de um estiramento muscular.

"Acho que temos que esperar para ver o que acontece com Eden", disse Thorgen, cujo gol foi o único da partida. "Julgando pelo número de mensagens que recebi no celular, realmente acho que é o gol mais importante da minha carreira".

Foi o segundo gol do torneio para Thorgen, que soma oito para a Bélgica em 38 partidas.

"Não foi fácil contra o campeão europeu. Foi duro no segundo tempo, mas nos defendemos bem e nos classificamos, isto é o mais importante". "Estamos muito felizes com esta classificação. Vamos descansar antes de pensar sobre o próximo passo".

A Bélgica enfrentará a Itália em Munique na próxima sexta-feira (2 de julho).