Itália vence Áustria na prorrogação e chega às quartas da Eurocopa

A Itália derrotou a Áustria por 2 a 1 na prorrogação, neste sábado (26) em partida realizada no estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra), e se classificou para as quartas de final da Eurocopa.

🗒️ MATCH REPORT: Italy leave it late as super subs Chiesa and Pessina net in extra time... #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Na próxima fase, a Azzurra enfrenta o vencedor de Bélgica e Portugal, que jogam no próximo domingo (27) a partir das 16h (horário de Brasília) em Munique (Alemanha).

Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o atacante Chiesa abriu o placar aos 4 minutos do tempo extra com chute cruzado de esquerda. A Itália conseguiu ampliar a vantagem dez minutos depois, graças ao volante Pessina. Kalajdzic ainda conseguiu diminuir para a Áustria aos 8 minutos da etapa final da prorrogação, mas a vitória final ficou mesmo com a Azzurra, que alcançou com este triunfo uma invencibilidade de 31 jogos.

Goleada da Dinamarca

Quem também avançou para as quartas da Euro neste sábado foi a Dinamarca, que goleou o País de Gales por 4 a 0 jogando na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (Holanda). O triunfo foi construído com gols de Braithwaite, Maehle e Dolberg (dois).

🗒️ MATCH REPORT: Dolberg double fires impressive Denmark into quarter-finals... #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Na próxima etapa, a Dinamarca medirá forças com o vencedor de Holanda e República Tcheca, que se enfrentam na Puskás Aréna, em Budapeste (Hungria), no próximo domingo a partir das 13h.