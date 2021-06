Jogos de Tóquio: seleção olímpica perde de 2 a 1 para Cabo Verde

Jogando em Belgrado (Sérvia) a seleção brasileira sub-23, que representará o país nos Jogos de Tóquio, foi derrotada em amistoso contra a equipe adulta de Cabo Verde. O país africano, 73º no ranking da Fifa, venceu de virada por 2 a 1. Este foi o penúltimo amistoso do Brasil antes da convocação para a Olimpíada. Para o Brasil, a disputa começa no dia 22 de julho (um dia antes da abertura oficial) na estreia contra a Alemanha. A equipe ainda enfrenta a seleção olímpica da Sérvia, na próxima segunda (7), a partir das 14h (horário de Brasília).

Contando com alguns nomes de destaque no futebol brasileiro como Gerson, recém-negociado pelo Flamengo com o Olympique de Marselha (França), e Claudinho, eleito o craque do Brasileirão de 2020 atuando pelo Bragantino, a seleção olímpica teve volume de jogo diante dos adversários e abriu o placar aos 38 minutos, com Pedro, atacante do Flamengo, cobrando pênalti.

No entanto, o empate veio logo depois. Após jogada pela esquerda, Lisandro Semedo completou cruzamento rasteiro para vencer o goleiro Cleiton aos 44.

Na segunda etapa, o Brasil seguiu criando mais chances. Foram 18 finalizações da seleção contra apenas três de Cabo Verde. Destas três, duas foram na direção do gol e ambas entraram. A segunda veio aos 38 da segunda etapa. A seleção brasileira tentou sair jogando dentro da própria área. Willy Semedo roubou a bola e chutou forte para marcar o gol da vitória por 2 a 1.