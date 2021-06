Lisca pede desligamento e não é mais técnico do América Mineiro

Na tarde desta segunda-feira (14), chegou ao final o ciclo do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, conhecido como Lisca, no América Mineiro. Em reunião com Marcus Salum, coordenador futebol clube-empresa, e Alencar da Silveira, presidente do Conselho de Administração, o treinador solicitou seu desligamento do comando do time. Além dele, saem do clube os auxiliares Márcio Hahn e o irmão do técnico, Jorge de Lorenzi.

O América agradece muito ao treinador Lisca pelos serviços prestados nesse período de 1 ano e 4 meses. Foram vitórias e campanhas históricas à frente do Clube. Desejamos muito boa sorte na continuidade de sua carreira.

Na tarde desta segunda-feira (14), chegou ao final o ciclo do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, conhecido como Lisca, no América Mineiro. Em reunião com Marcus Salum, coordenador futebol clube-empresa, e Alencar da Silveira, presidente do Conselho de Administração, o treinador solicitou seu desligamento do comando do time. Além dele, saem do clube os auxiliares Márcio Hahn e o irmão do técnico, Jorge de Lorenzi. O gaúcho Lisca havia sido contratado em 30 de janeiro de 2020 e esteve à frente do América em 82 partidas. Foram 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas. Nesse período, o time marcou 96 gols e sofreu 60 sofridos. O grande destaque foi o retorno à Série A conquistado na temporada 2020. Mas o técnico também levou o Coelho à melhor campanha na Copa do Brasil, a semifinal de 2020 contra o Palmeiras, tendo eliminado grandes rivais como Inter e Corinthians. Mas, nessa temporada, a equipe não vence há sete jogos, quando fez 3 a 1 no Cruzeiro em 9 de maio, e caiu na Copa do Brasil para o Criciúma nos pênaltis.

