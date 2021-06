Marquinhos e Raulzinho pedem dispensa do pré-olímpico de basquete

A seleção masculina de basquete que disputará o pré-olímpico de Split (Croácia) sofreu mais duas baixas nesta sexta-feira (4). O ala Marquinhos, do Flamengo, e o armador Raulzinho, do Washington Wizards, da NBA (liga de basquete norte-americana), pediram dispensa ao técnico Aleksandar Petrovic, que os tinha incluído na convocação para treinos que antecedem o torneio que dá vaga aos Jogos de Tóquio (Japão) e será realizado entre 29 de junho e 4 de julho.

Raulzinho se manifestou por meio da assessoria de imprensa. Segundo a nota oficial, a liberação do armador foi solicitada “por motivos pessoais”. Marquinhos, por sua vez, anunciou a aposentadoria da seleção brasileira em publicação no Instagram.

Antes da convocação para os treinos, os alas Didi Louzada e Gui Santos pediram dispensa após a divulgação da pré-lista de 25 atletas. O primeiro, recém-contratado pelo New Orleans Pelicans, argumentou, via assessoria de imprensa, que teria de cumprir um planejamento de treinos com a franquia da NBA. O segundo, também por nota, explicou que o período de treinos visando o draft da liga norte-americana (evento no qual as equipes recrutam atletas de universidades e outros países) ocorreria na mesma ocasião do pré-olímpico.

A competição na Croácia será a única chance de classificação olímpica. A estreia, no próximo dia 29, é contra a Tunísia. No dia 30, a seleção anfitriã será a adversária. Os comandados de Petrovic têm de ficar, pelo menos, na segunda posição do grupo para avançarem às semifinais, onde terão pela frente Rússia, Alemanha ou México. Somente o campeão do torneio vai a Tóquio. Sem Marquinhos e Raulzinho, a delegação em Split será a seguinte:

Armadores: Georginho (São Paulo), Marcelinho Huertas (Tenerife, da Espanha), Rafa Luz (Nevezis-Optibet, da Lituânia) e Yago (Flamengo).

Alas-armadores: Caio Pacheco (Murcia, da Espanha) e Vitor Benite (Burgos, da Espanha).

Alas: Alex Garcia (Bauru) e Léo Meindl (Fuenlabrada, da Espanha).

Alas-pivôs: Bruno Caboclo (Limoges, da França), Lucas Dias (Sesi Franca) e Léo Demétrio (Flamengo).

Pivôs: Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers, da NBA) Cristiano Felício (Chicago Bulls, da NBA), Lucas Mariano (São Paulo) e Rafael Hettsheimeir (Flamengo).