Skate: seis brasileiras participam da semifinal do Mundial de Street

A semifinal feminina do Mundial de Street de skate em Roma, na Itália, acontece nesta sexta-feira (4). Seis brasileiras estão na disputa. Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Leticia Bufoni, Virginia Fortes Aguas, Isabelly Ávila e Ariadne Souza buscam vaga entre as oito finalistas.

A sexta será de semifinal feminina no Mundial de Street, em Roma (ITA), com seis brasileiras: Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Leticia Bufoni, Virginia Fortes Aguas, Isabelly Ávila e Ariadne Souza.



Fotos: Julio Detefon#CBSk #OlympicSkateboard #Skateboard #SeleçãoBrasileiradeSkate pic.twitter.com/ywmRQgdQK2 — Confederação Brasileira de Skate (@cbskoficial) June 4, 2021

Além das disputas femininas, o Brasil também obteve nesta quinta (3), cinco vagas para a fase decisiva do torneio masculino. Carlos Ribeiro (12º), Felipe Gustavo (14º), Ivan Monteiro (18º), Giovanni Vianna (20º) e Gabryel Aguilar (27º) avançaram nas classificatórias entre os 28 melhores. Agora, esse grupo se junta a Kelvin Hoefler (pré-classificado por estar no top 5 do ranking mundial). A semifinal masculina será sábado (5), com início às 7h da manhã, no horário de Brasília.

Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Giovanni Vianna e Gabryel Aguilar avançaram nas classificatórias desta quinta e estão na semifinal do Mundial de Street, em Roma (ITA)!



Fotos: Julio Detefon#CBSk #OlympicSkateboard #Skateboard #SeleçãoBrasileiradeSkate pic.twitter.com/BZmtNCOHlp — Confederação Brasileira de Skate (@cbskoficial) June 3, 2021

Os oito melhores avançam para a final, valendo vaga nas Olimpíadas de Tóquio. “A pista está super divertida, bem legais os obstáculos. Estou feliz que acabei acertando as manobras. Agora, pensando na semifinal, isso que eu estava querendo mesmo. Faz um tempo que eu não ando nesse formato, que é duas voltas e cinco manobras”, destaca Carlos Ribeiro à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBSK).

O Mundial de Roma é o último antes do fechamento da seleção nacional que irá para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil pode ter três atletas em cada naipe no evento do Japão. As disputas do evento serão transmitidas ao vivo pelos sites www.worldskate.tv e olympics.com.