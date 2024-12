Ucrânia ataca refinaria russa na região de Rostov

A Ucrânia atacou o território russo com pelo menos 13 mísseis e 84 drones, provocando incêndio numa refinaria de petróleo na região sul de Rostov, que queimou durante várias horas, anunciaram as autoridades russas nesta quinta-feira (19).

As defesas aéreas russas abateram 84 drones, incluindo 36 sobre a região de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa.

O governador interino de Rostov, Yuri Slyusar, disse que a Ucrânia atingiu a região com pelo menos 13 mísseis e dezenas de drones, provocando incêndio na refinaria de petróleo de Novoshakhtinsk, que tem sido repetidamente alvo.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida durante o ataque, informou Slyusars. O incêndio foi extinto na madrugada de hoje.

Enquanto a Rússia avança a um ritmo mais rápido desde o início da guerra em 2022, a Ucrânia tem tentado repetidamente atacar as infraestruturas russas - que financiam parte significativa da economia de guerra do país. Para esta quinta-feira está agendada uma entrevista anual do presidente Vladimir Putin, num contexto marcado pelo avanço russo na Ucrânia como não se via desde os primeiros meses de 2022.

O Ministério russo da Defesa afirmou que os ataques com drones tentados por Kiev foram “frustrados”.

Segundo Moscou, a defesa aérea russa destruiu mais de 80 drones em todo o país, principalmente na região de Rostov.

As regiões que fazem fronteira com a Rússia são frequentemente alvo das forças ucranianas. Na semana passada, dois ataques distintos visaram Rostov e a região ocidental de Bryansk, incendiando um terminal petrolífero e danificando uma “empresa industrial”.

Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação oficial da Ucrânia, escreveu no Telegram que o ataque com mísseis teve como foco a fábrica de produtos químicos Kamensky, "especializada em componentes de combustível sólido para motores de foguetões”.

Segundo a Reuters, não ficou claro que tipo de míssil a Ucrânia disparou contra Rostov, embora Kiev tenha atingido um aeródromo militar russo no início deste mês com mísseis ATACMS fabricados nos Estados Unidos, provocando grande ataque russo às infraestruturas energéticas da Ucrânia.



Após a aprovação do governo Joe Biden, a Ucrânia atacou a Rússia com seis ATACMS de fabricação americana em 19 de novembro e com mísseis britânicos Storm Shadow e HIMARS de fabricação americana em 21 de novembro.



O presidente russo, após estes ataques, disparou contra a Ucrânia, a 21 de novembro, um novo míssil balístico hipersónico de alcance intermédio conhecido como “Oreshnik”, ou Hazel Tree.

Sumy e Dnipropetrovsk

Também nesta quinta-feira, ataques com mísseis russos danificaram edifícios residenciais e infraestruturas nas regiões ucranianas de Sumy e Dnipropetrovsk, segundo os militares ucranianos.

A Rússia usou dois mísseis balísticos Iskander-M e um míssil guiado Kh-59/69 no seu ataque, segundo a força aérea ucraniana. O ataque danificou infraestruturas, dois edifícios de apartamentos, um hospital e uma escola na região de Dnipropetrovsk, disse o governador Serhiy Lysak. Segundo ele, não houve vítimas.

Outro ataque com mísseis na região nordeste de Sumy danificou nove residências particulares, informaram as autoridades regionais sem relatar quaisquer vítimas.

A Rússia também usou 85 drones para atacar a Ucrânia durante a noite, dos quais 40 não atingiram seus alvos e 45 foram abatidos, acrescentou a força aérea.

