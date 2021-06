Meio-campista chileno Vidal se recupera de covid-19 em hospital

O meio-campista chileno Arturo Vidal, da Inter de Milão, contraiu covid-19 e está se recuperando em um hospital, anunciou a seleção do Chile nesta terça-feira (1). Em comunicado, a seleção disse que o jogador de 34 anos foi diagnosticado com o vírus depois de ser hospitalizado inicialmente com amidalite aguda.

"A equipe médica da seleção chilena enfatiza que, a pedido do jogador Arturo Vidal, anuncia-se que ele foi diagnosticado positivamente com covid-19", disse o comunicado publicado no site do time. "Arturo está hospitalizado e isolado do grupo há mais de 72 horas devido a uma medida preventiva indicada pela equipe médica devido à apresentação de uma amidalite pleural aguda relatada anteriormente".

Vidal foi o único membro do esquadrão a ser diagnosticado na rodada mais recente de exames, e admitiu o diagnóstico no Instagram.

"Eu me recuperarei em breve", disse ele em uma postagem. "E peço a vocês, por favor, quem puder ser vacinado que o faça!"

Vidal perderá os jogos do Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo deste mês contra a Argentina, na sexta-feira (4), e a Bolívia, no dia 9.

Após as partidas, o Chile iniciará sua campanha na Copa América voltando a enfrentar os argentinos, em 13 de junho.