Mundial de Judô: Brasil confirma duas medalhas no peso pesado feminino

Na tarde deste sábado (12), o Brasil faturou as primeiras medalhas no Mundial de judô, disputado em Budapeste, Hungria. Na disputa da categoria acima dos 78kg (peso pesado), Bia Souza e Maria Suelen Altheman faturaram as medalhas de bronze.

Beatriz Souza bateu a francesa Lea Fontaine na primeira luta. Na sequência, passou pela croata Ivana Maranic e a tunisiana Nihel Cheikh Rouhou. Na semifinal, a rival foi a japonesa Tomita Wakaba. A oriental acabou passando pela brasileiras que seguiu para o bronze. E confirmou a medalha ao aplicar um ippon na francesa Júlia Tolofua. Essa foi a primeira conquista da brasileira em competições individuais nos Mundiais.

Enquanto isso, Maria Suelen Altheman bateu a ucraniana Yelyzaveta Kalanina e a húngara Mercedesz Szigetvari. Perdeu para a japonesa Tomita Wakaba. Na repescagem, bateu a tunisiana Cheikh Rouhou e a cubana Idalys Ortiz no golden point.

Por terem subido juntas no pódio, a dupla ainda mantém viva a disputa pela vaga olímpica. Suelen tem uma pequena vantagem no ranking. Mas a definição vai ocorrer apenas através da convocação da CBJ ainda neste mês de junho.

Nas disputas masculinas, no peso pesado, Rafael Silva acabou caindo para o holandês Roy Meyer na disputa do bronze e fechou em quinto lugar.