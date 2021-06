Náutico empata com Remo e mantém invencibilidade na Série B

O Náutico manteve a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Remo, em partida realizada no estádio dos Aflitos, em Recife, neste sábado (26), pela 7ª rodada da competição.

Com este resultado, o Timbu permanece na liderança da classificação com 17 pontos. Já o Leão Azul fica na 15ª posição com sete pontos.

O Remo abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com o meio-campista Gedoz. Porém, aos 42 minutos da etapa final, o Náutico igualou o marcador com Paiva, em lance no qual o jogador estava em impedimento, que não foi marcado pelo árbitro.

Vitória fora de casa

Quem venceu pela competição na noite deste sábado foi o Londrina, que bateu o Vitória por 2 a 1. O Leão chegou a abrir o placar com Dinei na etapa inicial, mas os visitantes conseguiram virar o marcador no segundo tempo com gols de Adenilson e Tárik.