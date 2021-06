Sampaio Correa bate Botafogo por 2 a 0 e sobe posições na Série B

Pela primeira vez na história, o Sampaio Correa derrotou o Botafogo em uma partida oficial. Aconteceu neste sábado (26), no estádio Castelão, em São Luís, na vitória por 2 a 0, válida pela 7ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Daniel Costa, de pênalti no primeiro tempo, e Gui Campana, em contra-ataque fulminante já nos minutos finais do jogo. A equipe maranhense terminou a partida dentro do G4, com 12 pontos, em quarto lugar. Já o Glorioso sofreu a segunda derrota consecutiva e estacionou nos oito pontos, em 9º lugar. No entanto, o alvinegro tem apenas seis partidas disputadas na competição até agora.

Acabou. Acabou! Deu Bolívia Querida no Castelão, 2x0, com gols de Daniel Costa e Gui Campana. Tricolor vai aos 12 pontos na Série B e entra no G4

📸John Tavares#VumboraSampaio pic.twitter.com/iSHUPOyqnJ — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) June 26, 2021

O primeiro tempo foi de completo domínio do Botafogo, que finalizou sete vezes contra apenas uma dos mandantes. Rafael Navarro, aos seis minutos, desperdiçou boa chance finalizando nas mãos do goleiro Mota. O Sampaio Correa, porém, foi mais efetivo. A única finalização foi para as redes. Aos 27, Daniel Costa converteu pênalti cometido por Ronald, que havia resvalado com a mão na bola dentro da área.

No segundo tempo, em busca do empate, o Botafogo seguiu com mais finalizações e criando perigo. A equipe chegou a colocar a bola dentro do gol adversário, mas o trio de arbitragem não viu quando Mota defendeu o chute de Ronald, no rebote de uma cabeçada de Rafael Navarro, já dentro do próprio gol. Como não há VAR (árbitro de vídeo) na Série B, o lance não foi revisado e, consequentemente, o gol não foi validado.

O Botafogo ainda criou mais chances, mas passou a sofrer com o contra-ataque do Sampaio. Em um deles, já aos 48, Mota lançou Zé Mário na esquerda. Completamente livre, ele apenas rolou para Gui Campana, também livre, finalizar para o gol sem problemas.

A vitória por 2 a 0 foi a primeira da Bolívia Querida sobre o Glorioso em seis partidas na história (antes, o Botafogo havia vencido três vezes e empatado duas). Na próxima rodada, o Sampaio visita o Remo, na terça (29). Já o Botafogo, que foi derrotado pelo Náutico na rodada anterior, recebe o Vitória no dia 30.