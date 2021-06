Brasil derrota França e está na decisão da Liga das Nações de vôlei

A seleção masculina de vôlei não tomou conhecimento da França neste sábado (26), batendo os adversários por 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/19) e se classificando para a grande final da Liga das Nações, que está sendo disputada em Rimini (Itália). Na decisão, o Brasil encara a Polônia, a partir das 10h (horário de Brasília) deste domingo.

🇧🇷 3 x 0 🇫🇷

25/20, 25/18 e 25/19



É finaaaaaaaaal da Liga das Nações!



E que massacre da seleção! 💚💛



Nem o estagiário esperava essa tranquilidade toda 😎



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/nf0s6hnGEo — Time Brasil (@timebrasil) June 26, 2021

A seleção francesa foi a um dos únicos dois times a derrotar o Brasil na fase de classificação (venceu por 3 a 0 no dia 3 de junho). A vaga na final e a possibilidade de devolver o resultado fizeram o Brasil exibir um grande voleibol, com destaque para o ponteiro cubano naturalizado brasileiro Yoandy Leal, autor de 20 pontos. Em 1h36min, o time do técnico Renan Dal Zotto conseguiu dar o troco e garantir um lugar na decisão. Pouco depois, a Polônia bateu a Eslovênia por 3 a 0 e se classificou à final. Na primeira fase, o Brasil derrotou os poloneses também por 3 a 0.

Neste domingo, a seleção masculina busca um título inédito. Vale lembrar que a Liga das Nações está apenas em sua terceira edição. Nas duas primeiras, o Brasil terminou em quarto. No entanto, a competição sucedeu a Liga Mundial, torneio do qual o Brasil foi o maior vencedor, com nove títulos. O último foi conquistado em 2010.