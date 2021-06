Vôlei: seleção feminina decide título da Liga das Nações contra os EUA

A seleção feminina de vôlei está na decisão de título da Liga das Nações, disputada em Rimini (Itália). Nesta quinta-feira (24), as brasileiras superaram o Japão na semifinal por 3 sets a 1 (25/15, 25/23, 28/30 e 25/16) e enfrentarão os Estados Unidos na final desta sexta-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília).

A seleção busca o título inédito na competição e a final terá ares de revanche. Em 2019, a equipe brasileira também encarou os EUA na decisão pelo ouro, mas as norte-americanas levaram a melhor com vitória por 3 sets a 2.

Brazil 🇧🇷 was too strong for Japan 🇯🇵. The South Americans wrap up the 1st semifinal of the 2021 #VNL by 3-1 (25-15, 25-23, 29-31, 25-16).



📺 WATCH on https://t.co/N4fErwPx9b



📰 Latest Updates ➡ https://t.co/KpYig2dCyq



🏐 #BePartOfTheGame #VNLFinals #Volleyball pic.twitter.com/33oY6eFtVW — Volleyball World (@volleyballworld) June 24, 2021

A oposto Tandara, com 23 pontos, sendo 22 de ataque, foi o grande nome do Brasil na partida. A ponteira Gabi, com 18 pontos (17 de ataque), também se destacou. As japonesas iniciaram três dos quatro sets melhor em quadra, mas em dois deles (no primeiro e no quarto), as brasileiras se recuperaram à tempo de virarem a parcial.

USA 🇺🇸 join Brazil 🇧🇷 in the final of the 2021 #VNL. The Americans just beat Turkey 🇹🇷 in straight sets (25-21, 25-23, 25-20) in the 2nd semifinal.



📺 WATCH on https://t.co/N4fErwPx9b



📰 Updates ➡ https://t.co/KpYig2dCyq



🏐 #BePartOfTheGame #VNLFinals #Volleyball pic.twitter.com/0rt7peixPh — Volleyball World (@volleyballworld) June 24, 2021

Os EUA, por sua vez, derrotaram a Turquia na outra semifinal por 3 sets a 0 (25/21, 25/23 e 25/20). As norte-americanas fizeram a melhor campanha da primeira fase, com 14 vitórias em 15 partidas. Uma delas justamente diante do Brasil, em 27 de maio, pela terceira rodada, por 3 sets a 1 (17/25, 19/25, 25/23 e 22/25).

É a segunda temporada seguida que a seleção do técnico José Roberto Guimarães chega à final da Liga das Nações. Em 2018, o Brasil caiu na semifinal para as turcas e perdeu a disputa pelo terceiro lugar para as chinesas.