Vôlei: seleção feminina garante vice-liderança na Liga das Nações

O Brasil assegurou o segundo lugar na classificação da primeira fase da Liga das Nações de vôlei feminino, disputada em Rimini (Itália). Neste sábado (19), a seleção nacional derrotou a dos Países Baixos por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/19 e 25/20. Foi a 12ª vitória das comandadas de José Roberto Guimarães em 14 rodadas.

A ponteira Gabi, com 17 pontos, foi a principal arma ofensiva das brasileiras contra Países Baixos, além da oposto Tandara, que anotou 13 pontos. Destaque, ainda, à estreia de Natália, recuperada de uma fratura no dedo mindinho da mão esquerda que a deixou fora das partidas anteriores da competição. A ponteira entrou no fim de cada um dos sets e foi responsável pelo ponto de bloqueio que decidiu o duelo.

"Foi um jogo importante para nós e para mim, também. Quebrei meu dedo há seis semanas e passei por uma cirurgia, então foram tempos difíceis, pois ficar longe da quadra é a pior coisa do mundo. Mal podia esperar para voltar a jogar e ajudar minhas companheiras. Estou evoluindo devagar, dia a dia, então hoje [sábado] foi um bom dia e estou muito feliz. Espero ficar ainda melhor o quanto antes e jogar mais", celebrou Natália, em depoimento à Federação Internacional de Vôlei (FIVB, sigla em inglês).

Com 37 pontos na Liga das Nações, as brasileiras só estão atrás dos Estados Unidos, que venceram os 14 jogos disputados na primeira fase. Nas semifinais, marcadas para o próximo dia 24, a seleção terá pela frente o terceiro melhor time da primeira fase. Turquia e Japão, que completam o G4, com 30 pontos cada, disputam o posto. A decisão será no dia 25.

As turcas, inclusive, serão as últimas adversárias do Brasil na primeira fase, neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília).