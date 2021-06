No duelo de desesperados, Santa Cruz e Jacuipense empatam na Série C

O estádio do Arruda foi palco na noite desta segunda-feira (21) do empate de 2 a 2 entre Santa Cruz e Jacuipense, no fechamento da 4ª rodada do Grupo A da Série C. Com o resultado, as duas equipes seguem na zona de rebaixamento com apenas dois pontos conquistados. O Tricolor pernambucano é o 9º e o Jacuipense o 10º. Os gols foram marcados por Lucas Batatinha e Léo Gaúcho, para o Tricolor, e Bambam e Thiaguinho, para os baianos.

Antes dos 10 minutos de jogo, o time da casa tinha criado duas chances. Aos três, Wallace Pernambucano, na pequena área, forçou o goleiro do Jacuipense a mandar para escanteio. Aos sete, a reclamação foi de pênalti quando França invadiu a área e rolou para Wallace Pernambucano. Porém, o árbitro nada marcou. Aos 27, o Jacuipense chegou forte com Bambam dentro da área. Mas ele bateu firme de esquerda para fora.

Aos seis da etapa final, o Santa Cruz abriu o placar. Madson, pela esquerda, cruzou para Lucas Batatinha, que, de cabeça, abriu o placar no Arruda. Só que, no minuto seguinte, Gedeilson apareceu pela direita e cruzou para o meio da área, onde Bambam mandou para o fundo do gol. Aos 22, os visitantes viraram o placar com um bonito gol. Thiaguinho matou no peito, driblou Weriton e deslocou Jordan para deixar o placar em 2 a 1 para o Jacuipense. Quando parecia que a vitória seria do time da Bahia, os pernambucanos conseguiram deixar tudo igual novamente, quando Léo Gaúcho cabeceou para o fundo das redes após cobrança de escanteio de Chiquinho.

Na próxima rodada o Jacuipense terá a chance de tentar a primeira vitória na competição, quando recebe o Ferroviário no estádio Valfredão no próximo sábado (26). No mesmo dia, o Santa Cruz visita o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira.