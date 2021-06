Olimpíada: confirmados brasileiros da maratona e da marcha atlética

A World Athletics, entidade que administra o atletismo em nível mundial, divulgou nesta quarta-feira (2) no site oficial da entidade, os nomes dos 110 atletas que estarão na Maratona e os 60 corredores que participarão da prova de 50 quilômetros da Marcha Atlética nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Qualification period for @Olympics ends for marathons and 50km race walk.#Tokyo2020 — World Athletics (@WorldAthletics) June 2, 2021

A previsão inicial da entidade era realizar a Maratona com apenas 80 atletas na Olimpíada. Mas a lista acabou sendo aumentada para 110, definidos através do ranking de tempos.

O Brasil terá três atletas na Maratona. O melhor corredor verde e amarelo foi Daniel Nascimento, que se classificou com a 53ª melhor marca do mundo (2 horas 9 minutos e 5 segundos), alcançada na prova de Lima, em maio. Paulo Roberto de Paula se classificou com a 71ª melhor marca (2 horas 10 minutos e 8 segundos). Daniel Chaves, que obteve o 105º tempo (2 horas 11 minutos e 10 segundos), confirmou presença depois do aumento do número de vagas. Na maratona feminina, que terá 103 corredoras, o Brasil não estará representado.

Na prova de 50 quilômetros da Marcha Atlética, Caio Bonfim confirmou lugar com a 31ª marca entre os 60 atletas que estarão na competição.

A Maratona e a Marcha ocorrerão na cidade japonesa de Sapporo. O período de qualificação olímpica para essas duas provas terminou na segunda-feira (31/05).