Operário-PR derruba invencibilidade do Sampaio Corrêa na Série B

Após dois jogos sem vencer, o Operário se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sampaio Corrêa por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela quarta rodada. O resultado deu fim a invencibilidade dos maranhenses na competição.

Operário ganha com 1 gol de diferença em jogo contra o Sampaio Corrêa. O Fantasma conquista mais três pontos no Brasileirão e obtêm a segunda vitória no campeonato



📸 André Jonsson/OFEC

O Fantasma, que conquistou a primeira vitória como mandante nesta edição da Série B, foi a sete pontos e se aproximou do G4. A Bolívia Querida permanece com cinco pontos, no meio da tabela.

No primeiro tempo, a melhor oportunidade foi uma cobrança de falta do meia Daniel Costa, do Sampaio, aos 32 minutos, que o goleiro Thiago Braga conseguiu defender ao se esticar no ângulo esquerdo. Na etapa final, o Operário assustou aos dez minutos, em cruzamento do atacante Rodrigo Pimpão pela direita, que desviou na marcação e quase surpreendeu Mota.

O goleiro ainda salvou o time maranhense em outras duas oportunidades semelhantes. Aos 41, porém, o atacante Felipe Garcia venceu o camisa 1 da Bolívia Querida ao se antecipar para desviar a finalização do meia Tomás Bastos e mandar para as redes.

As duas equipes voltam a campo neste sábado (19). Novamente em casa, o Operário mede forças com o Cruzeiro às 19h (horário de Brasília), enquanto o Sampaio recebe o Confiança no Castelão, em São Luís, às 21h.

Mais cedo nesta quarta-feira, no Baenão, em Belém, Remo e Vitória não saíram do zero, também pela quarta rodada. O Leão Azul somou o quinto ponto na Série B. O Leão rubro-negro, por sua vez, chegou a três pontos e permanece sem vencer no Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento.

Fim de jogo no Banpará Baenão: Clube do Remo 0x0 Vitória. A equipe azulina volta a campo no próximo sábado (19), contra o Avaí, em Florianópolis.



📷 Samara Miranda/Remo

Ambos os times também retornam ao gramado no sábado. Às 16h30, o Remo visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. Mais tarde, às 19h, o Vitória encara o Brusque no Barradão, em Salvador. Os duelos valem pela quinta rodada da Série B.