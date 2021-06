Série C: Raphael Macena marca e Mirassol derrota Oeste

Graças a um gol de Raphael Macena, o Mirassol derrotou o Oeste por 1 a 0, nesta quarta-feira (16) na Arena Barueri, e assumiu a 4ª posição do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro com seis pontos.

Já o Oeste ocupa uma posição muito incômoda na classificação, a 8ª, com apenas um ponto, assim como o lanterna Ituano e o vice-lanterna Paraná.

O gol da vitória, do jogo atrasado da primeira rodada da competição, veio apenas na segunda etapa, e saiu dos pés de um jogador que saiu do banco, Raphael Macena. Aos 10 minutos o atacante recebeu de Giovanni e bateu colocado para superar o goleiro Rodolfo.

O Mirassol volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (20), quando mede forças com o Figueirense. Um dia antes, o Oeste recebe o Criciúma.