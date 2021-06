Eurocopa: Itália se classifica para oitavas após derrotar Suíça

Manuel Locatelli marcou dois gols pela primeira vez em sua carreira nesta quarta-feira (16), quando a Itália derrotou a Suíça por 3 a 0 no estádio Olímpico e se tornou a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da Eurocopa.

🇮🇹 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐘 🇮🇹



🔹 29 games unbeaten

🔹 10 straight clean sheets

🔹 31 goals without reply

🔹 First team in the Round of 16#EURO2020 pic.twitter.com/opWyppcrxB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

O meio-campista Locatelli, de 23 anos, abriu o placar ao completar jogada de Domenico Berardi pela direita, antes de chutar no canto inferior da entrada da área no início do segundo tempo para ampliar.

Ciro Immobile marcou o terceiro gol no final para garantir a segunda vitória consecutiva por 3 a 0 da Itália no torneio, o que amplia sua invencibilidade para 29 jogos, sendo que os últimos 10 foram vitórias nas quais marcou 31 gols e não sofreu nenhum.

A Itália lidera o Grupo A com seis pontos após duas rodadas e está à frente do País de Gales (quatro), Suíça (um) e Turquia (zero). A seleção italiana pode selar a primeira posição com um empate no último jogo contra o País de Gales, que nesta quarta venceu a Turquia por 2 a 0, sob o comando do capitão Gareth Bale.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Superb Wales make it 4 points from 2 games by beating Turkey in Baku! 👏👏👏#EURO2020 | #WAL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Russos vencem

Outra seleção a triunfar nesta quarta foi a Rússia, que bateu a Finlândia por 1 a 0, graças a gol de Miranchuk, e garantiu a vice-liderança do Grupo B com três pontos.

MATCH REPORT: Russia end six-game run without a EURO finals win (D2 L4)...#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

* Com informações da agência de notícias Reuters.