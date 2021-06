Eurocopa: França vence Alemanha com gol contra de Hummels

A França derrotou a Alemanha por 1 a 0, nesta terça-feira (15) pelo Grupo F da Eurocopa, graças a um gol-contra do zagueiro Mats Hummels. Esta foi a primeira derrota da seleção alemã estreando na competição.

🗒️ France up and running in Group F after narrow win in Munich 🇫🇷 #EURO2020

Os atuais campeões mundiais garantiram a vitória aos 20 minutos, quando um excelente passe do meia Paul Pogba terminou com um cruzamento de Lucas Hernández, que foi desviado para a própria rede pelo zagueiro Hummels.

O francês Adrien Rabiot acertou um chute na trave no início do segundo tempo e Kylian Mbappé teve um gol anulado pouco depois por impedimento. A Alemanha, por sua vez, não encontrou espaços para chegar ao empate.

🇫🇷 France are now unbeaten in their last 6 games against Die Mannschaft 👏#EURO2020 pic.twitter.com/rSDpKgjvsT