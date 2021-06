Cristiano Ronaldo passa Platini como maior artilheiro na Euro

O artilheiro de Portugal, Cristiano Ronaldo, comemorou seu recorde de primeiro jogador a disputar cinco edições da Eurocopa com dois gols em uma vitória portuguesa sobre a Hungria por 3 x 0 nesta terça-feira (15).

O pênalti convertido por Ronaldo aos 42 minutos do segundo tempo, após uma falta sobre Rafa Silva, permitiu que ele ultrapassasse Michel Platini no ranking de artilheiros do Campeonato Europeu, elevando seu total de gols para 10, após o gol de Raphael Guerreiro ter dado a liderança a Portugal dois minutos antes.

O 𝐑𝐄𝐈 dos Euros! Há novos recordes para Cristiano Ronaldo. #VamosComTudo



✅Primeiro jogador em 5 Europeus

✅Melhor marcador da história do Euro pic.twitter.com/Zga9oj3hWH — Portugal (@selecaoportugal) June 15, 2021

Ronaldo marcou o gol final sobre a seleção húngara após uma jogada brilhante da seleção portuguesa nos acréscimos.

Antes da sequência de gols de Portugal, a Hungria pensava que estava com o jogo ganho sobre os visitantes portugueses em seu 14º confronto, para o deleite de um estádio lotado, quando Szabolcs Schon colocou a bola na rede. Mas o esforço foi anulado por impedimento.

Além da artilharia, Cristiano Ronaldo também é o jogador que mais disputou jogos na Eurocopa, sendo a partida contra a Hungria seu 22º jogo na competição desde sua estreia, em 2004.