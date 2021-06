Juventude e Palmeiras duelam em Caxias do Sul pelo Brasileiro

O Juventude recebe o Palmeiras logo mais, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa buscam a primeira vitória na competição. No último confronto, a equipe gaúcha empatou sem gols contra o Santos na Vila Belmiro.

Nesta noite, no entanto, o técnico Marquinhos Santos promete ir ao ataque. "“Temos que agredir, ser mais ofensivos e criar situações desconfortáveis para o Palmeiras”.

O Verdão Paulista vem de um empate em casa contra o Corinthians por 1 a 1. O time conta com Breno Lopes, ex-jogador do Juventude, para conquistar três pontos

“Lutamos muito pra trazer o Juventude de volta à elite do futebol, mas agora defendo o Verdão e vamos buscar um resultado positivo”

O técnico português Abel Ferreira tem a volta de Gabriel Menino à equipe e tenta reconquistar o ânimo do grupo após a eliminação na Copa do Brasil para o CRB. Quem completa 200 jogos com a camisa do Palmeiras é o volante Felipe Mello. Com 37 anos, o jogador tem contrato com o Verdão até o fim deste ano.