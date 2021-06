Operário-PR vence com golaços e recoloca Cruzeiro no Z4 da Série B

O Operário-PR entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o Fantasma derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela quinta rodada da competição. Os alvinegros foram a dez pontos e assumiram o segundo lugar de forma provisória, dois pontos atrás do líder Náutico.

O tropeço recolocou a Raposa na zona de rebaixamento. Os mineiros tinham saído do Z4 graças à vitória da última quarta-feira (16), sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), mas sucumbiram novamente à irregularidade. O time celeste segue com quatro pontos e caiu para 17º lugar, mas descerá para 18º neste domingo (20), ultrapassado por CSA ou Londrina, que se enfrentam às 20h30 (horário de Brasília) no Rei Pelé, em Maceió.

A missão cruzeirense ficou difícil aos 28 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do zagueiro Weverton, por falta dura no volante Leandro Vilela. Na sequência, após a cobrança do tiro livre, o meia Pedro Ken acertou o travessão. No rebote, o atacante Paulo Sérgio marcou um golaço de bicicleta para o Operário. Pouco antes do intervalo, porém, Felipe Augusto aproveitou a sobra de uma finalização do também atacante Bruno José e deixou tudo igual.

Na etapa final, o Fantasma fez valer a superioridade numérica e martelou atrás do segundo gol. A insistência foi recompensada no fim da partida. Aos 39 minutos, o lateral Djalma Silva arriscou da intermediária pela esquerda e a curva da bola surpreendeu o goleiro Fábio, dando números finais à partida.

Na sexta rodada da Série B, o Cruzeiro tentará a reabilitação contra o Vasco na quinta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão. Antes, na terça-feira (22), o Operário medirá forças com a Ponte Preta, em Campinas.

A Macaca, aliás, vive péssimo momento. Também neste sábado, a Alvinegra foi superada pelo arquirrival Guarani na edição 200 do Dérbi Campineiro, disputado no Brinco de Ouro. Além de seguir na lanterna, com um ponto, a Ponte chegou a nove jogos sem vitórias. O Bugre, com os mesmos oito pontos do Botafogo, ocupa temporariamente a quinta posição, superado pelo Glorioso no saldo de gols (cinco a dois).

O gol bugrino saiu aos 41 minutos da primeira etapa. O zagueiro Carlão avançou com liberdade pela intermediária e lançou o meia Régis, que dominou na área, girou e finalizou no canto do goleiro Ygor. A equipe alviverde volta a jogar na terça, às 21h30, contra o Remo, no Baenão, em Belém, pela sexta rodada.

Em outro duelo deste sábado, o Vitória desencantou na Série B e derrotou o Brusque por 3 a 1 no Barradão, em Salvador. O atacante Edu colocou os visitantes na frente, mas o meia Soares e os atacantes Ygor Catatau e David, na segunda etapa, decretaram o primeiro triunfo rubro-negro e o fim da invencibilidade da equipe catarinense.

O Leão baiano foi a seis pontos, no meio da tabela, enquanto o Quadricolor estacionou nos nove pontos - ainda no G4, mas caindo do segundo para o terceiro lugar. Na próxima rodada, na terça, o Brusque recebe o Sampaio Corrêa no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), às 16h30. Mais tarde, às 21h30, o Vitória enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba.