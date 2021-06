Série D: Portuguesa vence Santo André e sobe para 2º lugar do Grupo 7

A Portuguesa venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro e pulou para a vice-liderança do Grupo 7. A vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, neste sábado (19), no Canindé, em São Paulo, deixou a Lusa com cinco pontos em três jogos disputados. Já o Ramalhão perdeu a segunda e estacionou nos três pontos, ocupando momentaneamente a quarta posição. O jogo foi transmitido ao vivo na TV Brasil.

A Lusa foi melhor desde o apito inicial do árbitro e quase abriu o placar nos primeiros minutos, com Cesinha. Ele recebeu pela esquerda e tentou o chute cruzado para Fabrício Araújo desviar para escanteio. Depois de quase fazer o primeiro, a Portuguesa manteve a posse de bola, mas acabou esbarrando na lentidão e não conseguiu chegar com perigo à área adversária.

Do lado do Santo André, a aposta era em contra-ataques, mas a equipe do ABC paulista encontrava muita dificuldade em trocar passes e sair com velocidade, virando presa fácil para a defesa dos donos da casa. A melhor chance do primeiro tempo veio nos minutos finais, para a Portuguesa, em uma cobrança de escanteio pela esquerda que terminou em uma cabeçada de dentro da pequena área de Raphael Luz para o goleiro Fabrício Araújo fazer um milagre e salvar o Santo André.

O técnico Fernando Marchiori fez uma substituição para o segundo tempo. Tirou Lucas Douglas e colocou Maykinho em campo. A Portuguesa ganhou dinamismo e velocidade. O jogo, que já era controlado, passou a ser ataque contra defesa. De tanto tentar, a Lusa conseguiu o gol da vitória. Aos 26 minutos, William Magrão completou de cabeça cobrança de falta pela esquerda e garantiu mais três pontos para o time do Canindé.

No fim, o Santo André tentou se lançar ao ataque para o empate, mas parou no sólido sistema defensivo adversário e nas próprias dificuldades de criação.

Na próxima rodada, a Portuguesa enfrenta fora de casa a Inter de Limeira, sábado (26), às 17h (horário de Brasília), no Major Levy Sobrinho. O Santo André recebe o São Bento, no domingo (27), às 15h, no Distrital do Inamar, em Diadema, região do ABC Paulista.