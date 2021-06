Palmeiras supera Chapecoense no Allianz Parque

O Palmeiras alcançou sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro, ao superar a Chapecoense por 3 a 1, na noite deste domingo (6) no Allianz Parque, em partida válida pela 2ª rodada da competição. Com este triunfo, a equipe paulista, que perdeu na estreia para o Flamengo, alcançou 3 pontos que lhe garantem a 7ª posição.

AAE, O MEU PALMEIRAS GANHOU! 🎶



Com dois gols de Wesley e um de Luiz Adriano, o #DomingoNoParque foi de vitória e três pontos no Brasileirão 👊🐷#AvantiPalestra #PALxCHA #JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/m9JNsPd8dZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 6, 2021

Já o Verdão do Oeste amarga a lanterna da classificação, ainda sem pontuar no Brasileiro.

O Palmeiras assumiu o controle das ações desde os primeiros minutos, e, logo aos seis, conseguiu abrir o marcador com Wesley, após falha de Laércio. O segundo saiu oito minutos depois, com gol de cabeça de Luiz Adriano. Um pouco antes do intervalo, aos 41, Wesley voltou a marcar, para garantir 3 a 0 para o time paulista.

A Chapecoense ainda conseguiu descontar na etapa final com o lateral-esquerdo Busanello em cobrança de falta aos oito minutos. Mas o time paulista segurou a vantagem até o apito final.

Na terceira rodada, o Palmeiras faz clássico com o Corinthians no sábado (12), um dia depois a Chapecoense recebe o Ceará na Arena Condá.

Triunfo do Furacão

Quem também venceu neste domingo foi o Athletico-PR, que bateu o Juventude por 3 a 0 em pleno estádio Alfredo Jaconi para assumir a vice-liderança com seis pontos. O gols do Furacão saíram dos pés de Nikão e do meia Jadson (dois).

O próximo desafio do Athletico-PR na competição será contra o Grêmio, no domingo (13). Um dia antes o Juventude visita o Santos na Vila Belmiro.