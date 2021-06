Fluminense bate Cuiabá e vence a primeira no Campeonato Brasileiro

O Fluminense superou o Cuiabá por 1 a 0 na manhã deste domingo (6) em partida disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e alcançou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2021. Gabriel Teixeira anotou o único gol da partida. O Tricolor agora tem quatro pontos somados em duas partidas, enquanto o Dourado conquistou apenas um até agora.

VEEENCE O FLUMINENSE! Em São Januário, Gabriel Teixeira marca e o #TimeDeGuerreiros vence a primeira no @brasileirao. O Tricolor volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Bragantino, pela @copadobrasil. VAMOS, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/s52QL8RzNQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 6, 2021

A partida foi realizada em São Januário porque o Maracanã passa por reforma para manter o bom estado do gramado. Parecendo pouco à vontade em território estranho, o Fluminense, mesmo sendo o mandante, viu o Cuiabá ter mais a posse de bola.

No entanto, os visitantes só chegaram à meta defendida por Marcos Felipe em duas oportunidades no primeiro tempo. Enquanto isso, o Fluminense ameaçou mais e chegou ao gol aos 39. Yago Felipe recebeu pela direita, avançou e cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira finalizar de primeira no meio da área.

No segundo tempo, o Cuiabá, comandado pelo técnico interino Luiz Fernando Iubel, conseguiu levar mais perigo e criou duas grandes chances em menos de 15 minutos. Primeiro, Jonathan Cafu acelerou pela direita e chutou à esquerda do gol. Depois, apareceu a melhor oportunidade, quando Pepê cobrou falta rasteiro, Marcos Felipe desviou e a bola beijou a trave esquerda.

A equipe mato-grossense ainda teve um gol de Felipe Marques anulado por impedimento e não conseguiu alcançar o empate.

Agora, o Tricolor se concentra na Copa do Brasil, onde pega o Bragantino no jogo de volta da terceira fase. Na próxima rodada da competição nacional, o Fluminense também encara o Massa Bruta, fora de casa, no domingo (13). No dia seguinte, é a vez de o Cuiabá entrar em campo. A equipe recebe o Atlético-GO na Arena Pantanal.