Cuiabá empata com Operário e conquista Campeonato Mato-grossense

O Cuiabá empatou com o Operário VG neste domingo (23) por 1 a 1 e conquistou o Campeonato Mato-grossense de forma invicta. Como no primeiro jogo da final o Dourado havia vencido o oponente finalista por 1 a 0, o empate foi o suficiente para dar a volta olímpica na Arena Pantanal, em Cuiabá. Este foi o décimo título estadual na história do clube, que levou em 2003, 2004, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.

O único representante do Mato-Grosso na Série A do Campeonato Brasileiro foi imbatível nesta atual edição do Campeonato Mato-Grossense. Na primeira fase, venceu nove partidas e empatou duas. Em seguida, nas quartas de final, bateu o Dom Bosco em duas oportunidades. Da mesma maneira eliminou o Ação-MT, com duas vitórias por 2 a 0 nas semifinais.

No primeiro tempo, apesar do Cuiabá criar as melhores chances de gol, não conseguiu transformar o domínio do jogo em gol. Já o Operário aproveitou a oportunidade que teve aos 23 minutos, com o atacante Luan Viana finalizando com precisão e abrindo placar.

Na volta do intervalo, o Dourado sabia da responsabilidade de ter que, pelo menos, empatar para ser campeão. Pressionado, aos 8, os comandados pelo técnico Alberto Valentin igualaram o marcador com o meio campista Rafael Gava, que acertou um chute de primeira e garantiu o título para o Cuiabá.