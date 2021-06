Sampaio Corrêa recebe Botafogo pela sétima rodada da Série B

Sétimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa recebe o Botafogo neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília) no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, em São Luís. Dentro de casa, a Bolívia Querida ainda não perdeu para ninguém. Já o Glorioso busca a primeira vitória fora do Rio de Janeiro. A partida, válida pela sétima rodada da Série B, será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Astrid Nick.

Com nove pontos na tabela de classificação, o Sampaio soma até o momento três empates, duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, empatou sem gols com o Brusque-SC. A Bolívia Querida é comandado pelo técnico Felipe Surian, que levou a Portuguesa-RJ até as semifinais do Campeonato Carioca. Ele não não revelou a escalação, mas por conta de lesões e jogadores infectados pela covid-19, vai ser obrigado a realizar mudanças no time titular.

Também na parte intermediária da tabela e com um jogo a menos, o Botafogo ocupa a nona posição na classificação geral, com oito pontos. O time do treinador Marcelo Chamusca vem de derrota fora de casa para o líder Náutico, por 3 a 1.

“Pelas campanhas, vejo um jogo marcado pelo equilíbrio. Típico embate que deve ser decidido nos detalhes”, analisou Waldir Luiz comentarista esportivo da Rádio Nacional.

Fora dos gramados, o Conselho Fiscal do Botafogo não aprovou as contas do ex-presidente Nelson Mufarrej. O dirigente deve ser investigado para explicar o déficit de R$ 139 milhões registrado no ano passado.