Série B: Londrina e Náutico empatam no estádio do Café

O Londrina e o Náutico empataram sem gols, nesta quarta-feira (23) no estádio do Café, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time de Pernambuco na liderança do torneio com 16 pontos, já a equipe do Paraná segue na zona de rebaixamento, na penúltima posição com apenas quatro pontos.

🦈✔ FIM DE JOGO!



O #Tubarão ficou no empate sem gols com o Náutico no Estádio do Café! O LEC teve chances e parou a trave.



Nos primeiros instantes, o Tubarão, que buscava sua primeira vitória, partiu para cima. Em quatro minutos, foram três chances do time paranaense. Aos nove minutos, ocorreu a primeira chegada do Náutico, que foi cortada pelo goleiro César do Londrina.

Aos 16 minutos, o Tubarão acertou o travessão com uma cabeçada do volante Tárik. Aos 33, o Timbu chegou forte com o atacante Kieza, que, frente a frente com o goleiro César, bateu para defesa do arqueiro. No segundo tempo, o jogo foi de muito equilíbrio, com poucas chances. Dessa forma, o Náutico perdeu os 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Londrina continua sem vencer.

Na próxima rodada, o Londrina vai até Salvador para enfrentar o Vitória no sábado (26). No mesmo dia, o Náutico enfrenta o Remo.