Seleção olímpica vence Sérvia no último desafio antes de Tóquio

A seleção olímpica masculina (sub-24) de futebol levou a melhor no último compromisso antes da Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta terça-feira (8), o escrete canarinho derrotou a Sérvia por 3 a 0 no estádio Rajko Mitic, o Marakana (em alusão ao Maracanã brasileiro), na capital sérvia Belgrado. A lista dos 18 jogadores que irão a Tóquio 2020 será anunciada no próximo dia 17. Vale lembrar que, entre eles, podem ser chamados até três atletas com mais de 24 anos.

OA VITÓRIA! #SeleçãoOlímpica termina preparação para os Jogos Olímpicos com um 3 a 0 sobre a Sérvia. Os gols foram marcados por Pedro (2) e Arana.



Dominante desde o início do jogo, o Brasil saiu na frente aos 33 minutos do primeiro tempo, com Guilherme Arana, pela esquerda, aproveitando um cruzamento do também lateral Gabriel Menino pela direita e chutando de primeira. Seis minutos depois, o atacante Pedro acertou o travessão depois de uma bola alçada na área por Gabriel Menino. A redonda ainda quicou em cima da linha. Aos 43, novamente pelo alto, o zagueiro Gabriel Magalhães cabeceou praticamente do lado da trave, mas o goleiro Milos Gordic salvou os anfitriões.

Na etapa final, a seleção dirigida por André Jardine continuou melhor e criando oportunidades, mas pecando na finalização. Até que aos 29 minutos, o atacante Malcom lançou Pedro, que driblou o goleiro sérvio e ampliou para os brasileiros. Na sequência, aos 31, Guilherme Arana recebeu do volante Matheus Henrique pela esquerda e cruzou para Pedro concluir e marcar o segundo gol dele.

Reabilitada da derrota por 2 a 1 para Cabo Verde no último sábado (5), também em Belgrado, mas no estádio Partizan, o time olímpico masculino do Brasil só volta a campo pelos Jogos de Tóquio. A seleção está no Grupo D do torneio masculino de futebol, com Costa do Marfim, Arábia Saudita e Alemanha. Os alemães, inclusive, serão os primeiros rivais dos brasileiros, em 22 de julho, no estádio Internacional de Yokohama (Japão).