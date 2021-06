Serena Williams anuncia que não disputará Jogos de Tóquio

Serena Williams não irá aos Jogos de Tóquio, afirmou a vencedora de 23 títulos de Grand Slam neste domingo (27), sem dar um motivo para sua decisão.

A norte-americana, que fará 40 anos em setembro, venceu o título de simples na Olimpíada de Londres, em 2012, e também ganhou três medalhas de ouro nas duplas com a irmã Venus: Sydney (2000), Pequim (2008) e Londres.

“É, eu não estou na lista da Olimpíada, então […]. Não que eu saiba. Se eu estiver, eu não deveria estar”, disse Williams a jornalistas às vésperas do torneio de Wimbledon.

Alguns dos principais nomes do circuito masculino, como Rafael Nadal e Dominic Thiem, também decidiram não disputar os Jogos de Tóquio, que começam em 23 de julho.

Roger Federer, vencedor de 20 títulos de Grand Slam e que também completa 40 anos em agosto, disse que gostaria de ir à Olimpíada, mas tomará a decisão final após Wimbledon.

Há preocupação entre o público e especialistas médicos no Japão de que o maior evento esportivo do mundo, adiado por um ano por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), poderia gerar uma nova onda de infecções.

Os organizadores proibiram que familiares acompanhassem os atletas nos Jogos por causa dos protocolos de segurança. Torcedores estrangeiros também foram excluídos e o público local será permitido em números restritos.

As restrições de chegadas de viajantes internacionais teriam separado Williams da sua filha, Alexis Olympia, que nasceu em 2017.

“Há muitas razões para eu ter tomado minha decisão sobre a Olimpíada”, disse Williams, ao ser questionada se seria difícil para ela perder os Jogos.

“Eu realmente não quero […], eu não quero entrar nelas agora. Talvez outro dia. Desculpem”, afirmou.

“No passado, [a Olimpíada], foi um lugar maravilhoso para mim. Eu realmente não pensei sobre isso, então continuarei não pensando sobre isso”, concluiu.