Série B: em jogo agitado, Guarani vence Operário em Curitiba

O Guarani bateu o Operário de Ponta Grossa por 5 a 2, na noite desta terça-feira (1) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Campinas chega a quatro pontos, e assume a liderança da competição. Já os paranaenses se mantêm com três pontos e ocupam até o momento o 6º lugar.

#OPExGUA Que noite, senhores, que noite! O Bugre de Daniel Paulista goleia fora de casa. Com gols de Bruno Sávio, Bruno Silva, Régis, Davó e Lucão do Break, Bugre 5x2 Operário-PR!!!! Vale a festa, Nação Bugrina!!!https://t.co/77hqXeBbsN pic.twitter.com/WmN4ZrAWL8 — Guarani FC (@oficialguarani) June 2, 2021

Logo aos oito minutos da primeira etapa, o Bugre abriu o placar com o atacante Bruno Sávio. Ele roubou a bola e tabelou com Davó para finalizar e abrir o placar. Aos 25 veio o segundo, quando o volante Bruno Silva chutou da intermediária no ângulo do goleiro Simão. Aos 28, o meia Jean Carlo diminuiu para o Fantasma após cruzamento rasteiro da linha de fundo. Mas a reação dos paranaenses durou muito pouco, pois, aos 29, o meia Régis aproveitou rebote do goleiro Simão para mandar a bola para as redes.

Na abertura da etapa final, o Guarani seguiu dominando a partida, e não demorou a alcançar o quarto gol. O atacante Davó ganhou da zaga e bateu colocado para vencer o goleiro Simão aos quatro minutos. O experiente centroavante Ricardo Bueno tentou recolocar o Operário no jogo ao marcar o segundo gol dos donos da casa. O atacante, bem posicionado, aproveitou rebote concedido pelo goleiro Rafael Martins para diminuir a vantagem paulista para 4 a 2.

Depois, o jogo seguiu muito agitado com chances das duas equipes. Mas, aos 41 minutos, ocorreu uma confusão na grande área do Guarani e dois atletas foram expulsos. Do lado do Operário, o lateral Alex Silva recebeu o vermelho. Do lado do Bugre, o goleiro Rafael Martins teve que sair mais cedo de campo. O time paulista ainda teve tempo de marcar mais um. Aos 47 minutos, o atacante Lucão do Break acertou um belo chute cruzado da intermediária e fechou o placar em 5 a 2.

O próximo jogo do Guarani é na sexta-feira (11), contra o Náutico em Campinas. Pela Série B, o Operário tem pela frente o jogo contra o Vitória, em Salvador no domingo (13). Mas, antes disso, o Fantasma decide a vaga à final do campeonato estadual contra o Londrina. O primeiro jogo é na segunda-feira (7) no estádio do Café, em Londrina, e a volta está marcada para quinta-feira (10) no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.